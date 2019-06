Escapade culturelle au Mans

Les activités ne manquent pas dans la commune du Mans. Profitez d'une balade simple et gratuite dans le Vieux Mans ou Cité Plantagenêt, le quartier historique de la ville. Vous pourrez vous perdre dans les magnifiques jardins Pierre-de-Ronsard et admirer la cathédrale du Mans. Après la promenade, place au cinéma. Pour quatre euros, vous pouvez découvrir ou redécouvrir des classiques comme le film mythique "Mulholland Drive" de David Lynch, "Brazil" de Terry Gilliam ou encore "Paprika" de Satoshi Kon. Ne manquez pas également le festival international de musique 24 Heures du Mans. Cette année 2019, il fête son 87ème édition et pour l'occasion, un parterre de stars sera au rendez-vous: Charlie Winston, Amir, Texas...