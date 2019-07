Escapade culturelle sur la Côte d'Opale

Pour ceux qui veulent fuir les fortes chaleurs, cap vers le Nord notamment vers la Côte d'Opale. Elle se situe entre la frontière Belge et la baie de Somme. Par ailleurs, à partir de lundi prochain jusqu'au 21 juillet se tiendra le Festival de la Côte d'Opale avec plusieurs concerts qui ont lieu à Boulogne-sur-Mer et dans les villes alentours. Il s'agit, entre autres, des concerts de chansons francophones où l'on verra Bernard Lavilliers, Cœur de Pirate, Orelsan et bien d'autres artistes. A découvrir également à Boulogne-sur-Mer Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe.