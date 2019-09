Escapade sur les bords de Loire

L'INSTANT CULTURE - Une fois tous les deux ans, les quais d'Orléans accueillent le plus grand rassemblement européen de marine fluviale. Diverses animations attendent les visiteurs.

A partir du 18 septembre prochain, Orléans nous convie au Festival de Loire, le rendez-vous biannuel de la marine fluviale européenne. Durant cinq jours, la mairie d'Orléans invite les festivaliers à découvrir la culture, l'art de vivre et le patrimoine de la Loire. Plus de 700 mariniers, 500 artistes, 150 exposants et près de 300 animations gratuites attendent les visiteurs. Pour cette édition 2019, l'Angleterre et son fleuve, la Tamise, sont à l'honneur.



