Et si "Piège de Cristal" était le meilleur film de Noël de tous les temps ?

Ok, il n’y a ni elfes, ni Père Noël – et même pas de pullover moche - dans cette adaptation du roman de Roderick Thorp qui été proposée à l’époque à toutes les plus grandes stars d’Hollywood. Avant que les producteurs ne jettent leur dévolu sur Bruce Willis, jusque-là connu pour avoir été le détective David Addison Jr dans la série "Clair de Lune". A sa manière plutôt "explosive", "Piège de Cristal" n’est, au fond, qu’une grande réunion de famille, qui se prolongera avec quatre suites, plus ou moins réussies.