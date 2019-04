Bilal Hassani sort son premier album : "Je ne suis pas venu pour faire quatre chansons et retourner à une autre occupation"

Impossible d'être passé à côté de lui ces derniers mois. Avec son style extravagant et ses perruques blondes, Bilal Hassani n'a pas fini de secouer la toile. Alors qu'il représentera la France à l'Eurovision le 18 mai à Tel Aviv, ce jeune Français d'origine marocaine sort son premier album intitulé "Kingdom". Un album de 15 titres aux influences dance et très urbaines qui parle d'amour, de harcèlement, de jalousie... et qui est déjà disponible dans les bacs.





Bilal Hassani a tout enregistré en dix jours, mêlant le français, l'anglais et d'expressions bien à lui qui séduisaient déjà beaucoup sur les réseaux sociaux avant même la sortie de l'album. Mais pas de quoi lui faire perdre la raison. "C'est très difficile de prendre du recul et de me dire que c'est en train d'arriver, je ne réalise pas encore. J'essaie de rester concentré parce que si je veux maintenir ça, ça demande du travail et de la rigueur", assure-t-il à LCI.