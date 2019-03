Événement : Les Enfoirés côté coulisses

L'entraide et la solidarité seront au centre de ce grand week-end consacré aux Restos du Cœur. Aux côtés des bénévoles, Les Enfoirés donnent ce soir leur traditionnel concert. Fidèles à la grande idée de Coluche depuis maintenant 30 ans, leurs six spectacles ont réuni près de 60 000 spectateurs. Grâce à cet événement ainsi qu'à la vente des CD et des DVD, 18 millions de repas seront encore distribués cette année.



