VIDÉO - "Toy Story 4" : la séquence d'ouverture que vous auriez pu voir au cinéma

EXCLU - À l'occasion de la sortie en achat digital de la suite des aventures de Woody et Buzz ce jeudi 26 octobre, LCI vous propose de découvrir en avant-première la séquence pré-générique qui aurait dû ouvrir le film. Une version encore au crayon sorti tout droit de l'imagination de son réalisateur.

Ils ont fait craquer plus de 4,2 millions de spectateurs en France. Et ont permis à "Toy Story 4" de devenir le cinquième film Disney à franchir la barre du milliard de dollars au box-office mondial en 2019. Signe que la tendresse du public pour le cow-boy Woody, le spationaute Buzz l'Eclair, Monsieur Patate et les autres est toujours intacte vingt-quatre ans après leurs débuts sur grand écran. Sorties au cinéma l'été dernier, les nouvelles aventures des jouets les plus célèbres de Hollywood ont introduit un nouveau personnage, le dépressif Fourchette que la jeune Bonnie a créé de ses mains. C'est la fillette qu'on retrouve dans une séquence qui n'a au final pas été retenue pour le film et que LCI vous propose de découvrir en exclusivité.

On réintroduit le personnage de Bonnie, une enfant très créative, et on réintroduit ce monde non seulement pour les jouets de la chambre d'Andy mais également pour ceux de Bonnie - Josh Cooley, réalisateur

"Cette scène était censée être le tout début de 'Toy Story 4'. C'était une scène pré-générique. On ouvrait directement là-dessus", explique le réalisateur Josh Cooley. "On réintroduit le personnage de Bonnie, une enfant très créative, et on réintroduit ce monde non seulement pour les jouets de la chambre d'Andy mais également pour ceux de Bonnie", poursuit-il. L'idée ? En proie à des soucis à l'école, la fillette ne veut pas lire et s'imagine être attaquée par des livres. La séquence n'a pas été conservée "parce qu'il n'y avait pas d'enjeux. Elle est absurde mais amusante à regarder". À vous de vous faire votre propre avis.

"Toy Story 4" de Josh Cooley Avec les voix de Pierre Niney, Audrey Fleurot, Angèle, Jamel Debbouze et Franck Gastambide Disponible en achat digital le 24 octobre et en Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD et vidéo à la demande le 30 octobre

Delphine DE FREITAS