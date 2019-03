"Exfiltrés", la critique : il était une fois une mère française dans l’enfer de Daech

D’après un sondage paru il y a quelques jours, sept Français sur dix souhaitent que les enfants de djihadistes français restent en Irak et en Syrie. Un chiffre qui interroge. Et auquel il est difficile de ne pas penser en découvrant "Exfiltrés". Au cœur de ce thriller inspiré d’une histoire vraie, qui s’est déroulée au printemps 2015, il y a Faustine (Jisca Kalvanda, découverte dans Divines). Une assistante sociale française qui, après s’être convertie à l’Islam, fait croire à Sylvain, (Swann Arlaud), son mari infirmier, qu’elle part en vacances avec leur petit garçon. Elle a en réalité décidé de rejoindre la Syrie pour travailler dans un orphelinat, à l’invitation d’une cellule de Daech.





Ancien assistant de Patrice Chéreau et Maurice Pialat, passé par le documentaire politique, le réalisateur Emmanuel Hamon a conçu son premier film de fiction à la manière d’un thriller choral, à cheval entre la France et le Moyen-Orient. Tandis que Faustine découvre le guet-apens dans lequel a elle foncé tête baissée, Sylvain se rapproche de Gabriel (Finnegan Oldfield), le fils de son patron chirurgien (Charles Berling), un humanitaire qui va tenter de leur porter secours. Et d'organiser une périlleuse mission d'exfiltration dont tous les acteurs ne ressortiront pas indemnes.