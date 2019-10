Léonard de Vinci : toutes ces fois où on retrouve la touche du peintre italien dans la pop culture

INSPIRATION- Cinq cents ans après sa mort, Léonard de Vinci est célébré à partir de ce jeudi dans une exposition exceptionnelle au musée du Louvre. L’occasion de revenir sur son influence dans la pop culture.

Si l’audace a du génie, celui du duo de pop stars Beyoncé et Jay Z a été influencé par le savant de Toscane pour la réalisation d'un de leurs derniers clips vidéo en commun. Destiné à promouvoir le premier titre de leur album "Everything is Love", le clip de "APESHIT" a été dévoilé le 16 juin 2018. On y voit les interprètes de "Crazy in love" posant fièrement au musée du Louvre devant le plus célèbre des chefs-œuvre du peintre, "La Joconde", réalisé au début du 16e siècle. Coup de maître pour la chanteuse américaine et son rappeur de mari, la vidéo a été visionnée plus de 2,5 million de fois en en l’espace de 11 heures après sa sortie.