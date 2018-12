Exposer la lumière : magie à Paris

L'artiste autrichien, Erwin Redl nous expose gratuitement la lumière sur les 400 m² de la fondation EDF. Pas de tableau au mur, on n'y trouve que des installations lumineuses où le bleu et le rouge dominent. Vous pourrez notamment déambuler dans les allées de cette œuvre immersive, avec ses milliers de LED programmables. Certaines personnes s'assoient tout simplement et se prennent à rêver.