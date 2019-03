Ses parents, son épouse, sa mort à 19 ans : ce que vous ne saviez (peut-être) pas sur Toutankhamon

Plusieurs théories ont circulé sur les causes de son décès à l’âge de 19 ans. Maladie, accident de char, ou meurtre... En 2010, des tests génétiques et des études radiologiques ont révélé que l'adolescent serait en fait mort de paludisme combiné à une affection osseuse. Le jeune roi boitait d'un pied en raison d'une nécrose osseuse et son système immunitaire était déficient.