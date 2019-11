Les Enfoirés fêtent leurs 30 ans : on a visité l'exposition inédite sur les coulisses du spectacle

ON AIME - La troupe d'artistes qui chante au profit des Restos du coeur lève pour la première fois le voile sur la conception de son show unique et bon enfant. Costumes, croquis et décors sont à découvrir dès ce jeudi 28 novembre au Pavillon Villette à Paris. Les billets sont disponibles au tarif unique de 10 euros, intégralement reversés à l'association créée par Coluche.

"Attention au départ", le single sorti il y a neuf ans, résonne à peine la porte passée. Voilà les visiteurs prévenus. Le voyage dans l'histoire des Enfoirés est aussi coloré qu'émouvant, aussi passionnant qu'entêtant. La troupe montée en 1989 par Jean-Jacques Goldman et Véronique Colucci pour soutenir Les Restos du coeur, créés quatre ans plus tôt par Coluche, fête son 30e anniversaire avec une exposition riche en souvenirs et détails inédits qui ouvre ses portes ce jeudi 28 novembre au Pavillon Villette, au nord de Paris. "C'est l'occasion de commémorer l'événement et de remercier les artistes, les équipes techniques et les bénévoles qui sont investis dans cette opération unique au monde. Les concerts des Enfoirés mobilisent chaque année une quarantaine d'artistes, 400 bénévoles et 500 techniciens pendant une semaine, ça n'existe nulle part ailleurs", nous explique Patrice Blanc, le président des Restos.

Jean-Jacques, Johnny... Ils n'étaient que 5 au départ

Le résultat ? Un parcours interactif d'un peu plus d'une heure qui invite d'abord le public à tendre l'oreille derrière une porte pour écouter l'appel lancé par Coluche sur l'antenne Europe 1 en septembre 1985. Le point de départ d'une aventure humaine et solidaire qui permet chaque année de distribuer des millions de repas - plus de 133 millions en 2019. S'ils sont aujourd'hui les rois des audiences à la télévision, les Enfoirés ont débuté en plus petit comité. "Au départ, ils étaient cinq : Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Véronique Sanson et Michel Sardou, accompagnés par Michael Jones", se souvient Patrice Blanc. A l'automne 1989, le club des cinq part en tournée dans plusieurs villes de France et le concert du Zénith de Paris est diffusé en décembre de la même année sur Canal+.

Une affiche de la toute première tournée des Enfoirés en 1989 avec Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Véronique Sanson et Eddy Mitchell. − LCI

Tous les ans depuis, chanteurs, acteurs et sportifs se réunissent pour donner de la voix au cours d'une série de spectacles qui donne lieu à un événement télévisé, à la sortie d'un CD et d'un DVD dont les bénéfices des ventes sont reversés aux Restos du coeur. L'exposition nous apprend que la conception du show démarre près d'un an avant. Une première liste de chansons est établie dès juin et le thème est choisi en juillet. Des photos inédites, des croquis et des archives vidéos viennent compléter cette plongée en coulisses. Un studio est même recréé pour donner la possibilité aux visiteurs de passer derrière le micro pour enregistrer leur version de "La Chanson des Restos", l'hymne qui vient clore chaque représentation.

Un faux studio d'enregistrement a été installé pour l'exposition consacré aux 30 ans des Enfoirés. − LCI

Des objets collectors mis aux enchères

On passe littéralement derrière le rideau pour découvrir des dizaines de costumes des Enfoirés. Un espace est même prévu pour se faire photographier derrière ceux portés par Yannick Noah, Jean-Jacques Goldman et Jenifer. L'occasion de découvrir comment les habilleuses s'activent entre deux tableaux pour transformer les artistes, comment sont conçus les décors et surtout l'ensemble des missions réalisées par les Restos du coeur. En cas d'interrogations, des bénévoles sont présents dans chaque pièce pour répondre aux questions des visiteurs qui devraient ressortir de l'exposition la tête bien remplie et des étoiles plein les yeux.

Des dizaines de costumes sont présentés à l'exposition consacrée aux 30 ans des Enfoirés. − LCI

En parallèle de l'exposition, une grande vente aux enchères est organisée en ligne pendant un mois. Une première pour les Enfoirés qui se séparent - pour la bonne cause - de costumes, accessoires et éléments de décors dédicacés. L'intégralité des bénéfices des ventes de ces objets et des billets iront aux Restos du coeur. TF1 se mobilise également ce vendredi 30 novembre avec deux émissions spéciales : "Les Enfoirés jouent le jeu" à 21h05 et "Les 30 chansons des Enfoirés que vous n'oublierez pas" à 23h35.

Informations pratiques "Les Enfoirés, l'expo" - jusqu'au 28 novembre au Pavillon Villette, 30 avenue Corentin Cariou (Paris XIXe) Du mercredi au dimanche de 10h à 18h (nocturne jusqu'à 20h le vendredi Tarif : 10 euros Réservations : www.enfoires.fr/lexpo

Delphine DE FREITAS