Exposition Toutânkhamon : un succès pharaonique

À l'aide de films et d'une scénographie spectaculaire, l'exposition Toutânkhamon présente cinquante objets de la tombe du pharaon. Chacun dans sa propre vitrine, du bijou le plus minutieux jusqu'au garde majestueux. Avec le succès de l'exposition, toute une économie se met au diapason. Des albums aux catalogues savants, une trentaine d'ouvrages sont disponibles en librairie. Et face à la demande, ils disposent même de leur propre rayon.



