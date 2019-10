"Fahim", l'histoire du migrant champion d'échecs adaptée au cinéma

JT 13H - "Fahim" raconte l'histoire d'un jeune Bangladais qui a gagné le droit de rester au pays grâce à sa passion et son talent pour les échecs.

En 2008, Fahim Mohammad et son père débarquent au pays en étant des migrants clandestins. Mais Fahim est passionné d'échecs et sa rencontre avec un professeur de ce jeu à Créteil va changer sa vie. En 2012, il devient le champion du monde des échecs des moins de douze ans. Interpellé dans les médias, le Premier ministre a rapidement régularisé leur situation. "Fahim", la version cinématographique de cette histoire vraie, sortira dans les salles obscures le 16 octobre 2019.



