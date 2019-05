Fary remonte sur scène avec "Hexagone"

Fary a percé dans le milieu de l'humour grâce à un style vestimentaire à part et une manière bien à lui de se produire sur scène. Après son premier one-man-show qui a explosé tous les compteurs il y a trois ans, il est devenu le premier humoriste produit par Netflix. A 27 ans, il est de retour avec son deuxième spectacle "Hexagone". Entre autodérision et humour, il nous parle de lui et nous vanne avec tous nos petits défauts au quotidien pendant plus de 1h30. Mais pour l'humoriste, l'essentiel de ce spectacle repose sur un dialogue avec son public concernant la notion d'identité.



