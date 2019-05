Féfé et Leeroy de Saïan à nouveau réunis !

En 2000, le collectif Saïan Supa Crew a séduit le pays avec son titre "Angela", devenu tube de l'été. Actuellement, le groupe n'existe plus, mais deux membres qui mènent des carrières solo ont décidé de créer ensemble un nouvel album. Un duo éphémère qui durera 365 jours, le temps de défendre l'opus sur scène. Cette pépite de douze titres aux influences urbaines sortira le 30 août prochain et les deux artistes se produiront à l'Elysée Montmartre, à Paris, le 19 novembre.



