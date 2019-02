"Femmes, je vous aime" : ode à la beauté

Les femmes seront à l'honneur dès ce dimanche 24 février 2019 et ce, jusqu'à fin avril, à l'Hôtel Plaza Athénée avec l'exposition "Femmes, je vous aime". Plus de 20 artistes peintres, sculpteurs et photographe ont mis en lumière leur vision de la douceur, la force, la détermination, le pouvoir mais surtout la beauté éternelle féminine. Une ballade qui guidera le visiteur d'époque en époque. Des portraits de Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Jane Birkin et bien d'autres femmes y seront notamment exposés.



