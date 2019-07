Festival d'Avignon : que faut-il aller voir ?

Le festival d'Avignon est l'une des plus importantes manifestations de théâtre et de spectacle vivant dans le monde. Cette 73ème édition a pour thème l'Odyssée. Le festival IN ouvre la soirée du jeudi 4 juillet 2019 avec la pièce "Architecture" de Pascal Lambert. Le festival OFF quant à lui, attend plus de 1 500 spectacles dès le 5 juillet 2019. Marianne James dans "Tatie jambon", Giedré à travers "Giedré est les gens", l'humour d'Antonia de Rendinger ou encore les spectacles de danse en tout genre, plusieurs formes d'art y sont présentes. Près de 112 000 billets ont été vendus, et plus de 50 000 spectateurs sont attendus pour les spectacles gratuits. Et cela, jusqu'au dimanche 28 juillet 2019.



