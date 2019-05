3 bonnes raisons de se préparer à "The dead don’t die", le nouveau Jim Jarmusch

Depuis qu’il a remporté la Caméra d’or à Cannes avec son premier long-métrage, "Stranger than paradise", en 1984, Jim Jarmusch occupe une place à part dans le cinéma américain. Loin des studios hollywoodiens, il s’est confectionné une œuvre unique, à la lisière du film de genre et de ses antihéros emblématiques. Les cowboys dans "Dead man", les samouraïs avec "Ghost dog", les tueurs à gages dans "The limits of control" et plus récemment les vampires avec "Only lovers left alive"… Les zombies de "The dead don’t die" seront-ils emprunts de la même mélancolie que leurs prédécesseurs ?