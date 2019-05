Festival de Poupet : l’art de la fête

Il y a trente ans, Poupet était une fête de village, en l’occurrence celle de Saint-Malô-du-Bois, près du Puy du Fou. Aujourd’hui, c’est un festival majeur et un incontournable de l’été. Pour le millésime 2019, il frappe fort avec Scorpions. Le groupe mythique ne donne que quatre dates en France et il fera un stop dans le Grand Ouest, le 16 juillet. Et c’est dans un écrin que les interprètes de "Still Loving You" se produiront puisqu’ils joueront au théâtre de Verdure, devant 3000 spectateurs. La soirée est d’ailleurs déjà complète.





Parmi les belles affiches proposées par le Festival de Poupet, il y a également Alexis HK et Joan Baez, le 9 juillet. C’est l’une des dernières chances de voir cette grande dame du folk américain, militante engagée contre la Guerre du Viêtnam, qui a marché aux côtés de Martin Luther King et s’est produite à Woodstock. L’Américaine fait ses adieux à la scène et à la musique avec son "Fare Thee Well Tour" et forcément son concert sera chargé d’émotion.