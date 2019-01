Festival des Lanternes : la Chine s'invite à Gaillac

Durant le festival des Lanternes, Gaillac s'habille à l'image de l'Empire chinois. Le palais impérial y est installé et devient la plus grosse structure de lanternes jamais réalisée hors de Chine. Si les moins de onze ans peuvent assister à ce spectacle féerique gratuitement, les adultes, eux, doivent débourser entre treize et seize euros. Le festival, qui a pour thème "la route de la soie et ses structures monumentales", se tiendra jusqu'au 6 février 2019.



