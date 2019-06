Fête de la musique 2019 : tout est prêt !

Pour les fêtes de la musique, les groupes et les chanteurs vont se produire dans nos rues comme d'habitude. À Strasbourg, les premiers venus se sont installés très tôt dans l'après-midi de ce vendredi 21 juin 2019. Pour l'occasion, le centre de la ville a été bouclé. Des mesures de sécurité draconiennes ont dû être mises en place en un temps-record.



