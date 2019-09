Fête des jardins : mettez-vous au vert !

L'INSTANT BIEN-ETRE - La Fête des jardins et de l'agriculture urbaine a lieu ce week-end à Paris. Au programme : des centaines d'animations pour les amoureux de jardinage.

Le week-end s'annonce festif, surtout à Paris. Hormis la météo qui prévoit du soleil, c'est également la Fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Pour l'occasion, les espaces verts de la capitale proposent plus de 400 animations gratuites pour les petits et les grands. On peut par exemple citer les jeux de piste, les ateliers de jardinage, les visites guidées ou encore les tests olfactifs de flagrances et d'huiles essentielles. Pour ceux qui ne peuvent pas assister à ce rendez-vous ou qui aiment le jardinage, mais n'ont pas la main verte, découvrez un concept très pratique : la réconciliation végétale. Il s'agit d'une box, à commander, qui a tout ce qu'il faut pour réaliser sa jardinière et qui, en plus, s'adapte à la saison qui vient.



Ce samedi 14 septembre 2019, Coralie Dioum, dans sa chronique "L'instant bien-être", nous parle de la Fête des jardins et de l'agriculture urbaine qui se tiendra ce week-end à Paris. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.