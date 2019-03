Fifty/Fifty, le nouveau spectacle de Dubosc

Franck Dubosc est en pleine tournée dans toute la France. A partir de mercredi, il se produira au Palais des Sports de Paris avec son nouveau spectacle Fifty/Fifty. Malgré ses petits soucis de santé, sa vie de couple et sa vie de papa de 55 ans, Franck Dubosc joue toujours le dragueur, le lourd et le kéké des plages. Ce dernier parle aussi beaucoup du monde du showbiz, quels en sont les bons et les mauvais côtés, mais son humour reste intact.



