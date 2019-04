"Le Vent de la liberté", ou la folle histoire vraie de deux familles fuyant l'Allemagne de l'Est en montgolfière

C'est la chronique d'une évasion hors du commun. Durant l’été 1979, deux familles d’Allemagne de l’Est, les Strelzyk et les Wetzel, tentent de franchir le mur qui les sépare de l’Ouest à bord d’une montgolfière de fortune, la Stasi à leurs trousses. De cette incroyable histoire vraie, Michael "Bully" Herbig tire un excellent film à suspense, "Le Vent de la liberté", en salles en France ce mercredi.





"A l’époque, j’avais 11 ans et la dimension politique de leur geste n’était pas du tout claire pour moi", nous raconte le cinéaste, qui se familiarisera à l’adolescence avec l’affaire grâce au film hollywoodien "La nuit de l’évasion", sorti en 1982. Trente ans plus tard, celui qui est devenu une star de la comédie outre-Rhin grâce à l’émission comique Bullyparade – d’où son surnom Bully – cherche à changer de registre. Et repense à cette histoire hors du commun dont il rêve de livrer sa version.