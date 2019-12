Son histoire est devenue un film : rencontre avec Katharine Gun, l'espionne qui a tenté d'empêcher la guerre en Irak

Le message finit par arriver entre les mains du journaliste Martin Bright qui publie l'information exclusive en une du quotidien "The Observer". Un effort presque vain car quelques jours plus tard démarrait la guerre en Irak, avec les conséquences qu'on connaît. Katharine Gun, elle, est inculpée dans le cadre de la loi sur les secrets officiels, "The Official Secrets Act", avant de voir les poursuites contre elle abandonnées l'année suivante. Le cinéma a fait de son histoire un film fort, touchant et très documenté avec Keira Knightley dans la peau de la lanceuse d'alerte.

LCI : L'un a pris la décision d'une vie, l'autre a obtenu le scoop d'une vie. Vous avez vécu des expériences très différentes mais au final complémentaires. Vous avez fait votre devoir de citoyen.

Katharine Gun : Je pense que c'est une bonne analyse (elle rit). C'est ce qu'un journaliste doit faire, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque. Je crois qu'en ce qui me concerne, c'est sujet à débat. Moi, je pense évidemment que c'est quelque chose que je devais faire et je crois avoir un argument solide pour le prouver. Au XXIe siècle, nous ne vivons heureusement pas dans des dictatures, mais vous avez au Royaume-Uni l'une des lois sur le maintien du secret parmi les plus draconiennes en Europe occidentale. Vous n'avez aucune défense possible quand votre affaire dépend de la loi "Official Secrets". Vous n'avez aucune manière légale de vous défendre, c'est juste une situation épouvantable. Je crois que même s'il est difficile de persuader ces organisations (comme la NSA, ndlr) que ce serait bénéfique pour elles d'avoir des lanceurs d' alertes, comme on dit, leur réputation n'en serait que meilleure. Cela montrerait qu'elles ne sont pas si négatives, si malveillantes. Elles seraient des membres responsables du gouvernement plutôt que d'être vues comme des parias. Je pense qu'il est nécessaire pour nous de les persuader que c'est aussi dans leur meilleur intérêt.

Qu’est-ce que le "Official Secrets Act" qui donne son titre au film ?

Martin Bright : C'est une loi qui a été mise en place au début du XXe siècle en grande partie pour contrôler le terrorisme irlandais. C'est une loi extrêmement inhabituelle, même dans le droit britannique. C'est très inhabituel de n'avoir aucune défense d'intérêt public, d'être dans une position qui voit le gouvernement décider à l'avance si c'est une affaire qui doit jugée devant les tribunaux. Le gouvernement décide en avance ce qui est et ce qui n'est pas d'intérêt public. Ce n'est pas du tout un procès conventionnel parce que vous ne pouvez pas dire : "J'ai fait ça parce que c'était ce qu'il fallait faire". Vous ne pouvez pas dire : "Je l'ai fait parce que le public avait le droit de savoir". Si vous avez violé la loi "Official Secrets", c'est un crime. Katharine a exfiltré un document du GCHQ, elle l'a fait fuiter et a reconnu les faits. C'est un crime. Et il n'y a pas de défense possible pour ce qu'elle a fait. C'est ça, l'"Official Secrets Act". Même si les poursuites contre elle ont été abandonnées, ça n'a rien changé. La loi est restée la même.

Katharine Gun : Le ministère public a admis qu'il ne pouvait pas poursuivre mon dossier parce que j'allais plaider l'état de nécessité (autoriser une action illégale pour éviter une menace plus grande, ici la guerre en Irak, ndlr), qui n'avait encore jamais été plaidé dans ce genre de cas mais aurait pu l'être si le juge l'avait autorisé. Cela aurait créé un précédent. Nous travaillons sur une campagne qui va, je l'espère, permettre de mettre la pression sur les politiques pour qu'ils réforment cette loi. Il y a 30 ans, la défense d'intérêt public dans le cadre du "Official Secrets Act" existait mais a été supprimée par le gouvernement Thatcher. Depuis, nous n'avons pas de défense possible.