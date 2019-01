"The Wife" : époustouflante dans son rôle d'épouse modèle, Glenn Close pourrait bien rafler l'Oscar

Auréolée du Golden Globe de la meilleure comédienne, Glenn Close livre une prestation tout en subtilité. Sans jamais avoir besoin d’en faire trop, elle parvient à distiller un malaise qui grandit au fur et à mesure que le film avance. Lisse et impassible en toutes circonstances, on devine son bouillonnement intérieur et le cri qu’elle étouffe depuis trop longtemps. On finit par suffoquer avec elle, et on a qu'une envie : qu'elle envoie tout balader. Pour la petite histoire, dans les scènes de flash-back qui reviennent sur la vie du couple, c’est Annie Starke, la fille de Glenn Close, qui joue le rôle de Joann jeune. Et elle est aussi fascinante que sa mère.





Sorti en catimini aux Etats-Unis, le film disponible chez nous le 24 janvier en e-cinéma et dans les services de vidéo à la demande, a valu à la comédienne sa septième nomination à l’Oscar, et sa quatrième en tant que meilleure actrice. Face à Lady Gaga ("A star is born"), Yalitza Aparicio ("Roma"), Olivia Colman ("La Favorite") et Melissa McCarthy ("Can you ever forgive me ?"), elle pourrait bien gagner la statuette qui lui a jusqu'ici échappé.