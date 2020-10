Confinement : Valérie Lemercier reporte la sortie d'"Aline" sine die

Des mesures qui contraignent les cinémas à la fermeture pour minimum un mois, peut-être plus. Si la comédienne "aurait aimé" une dérogation pour les salles de cinéma où "on est tous masqués", elle "ne cherche pas à avoir un traitement de faveur".

"Et puis, il vaut mieux que le film ne soit pas sorti plutôt qu’il sorte et que les salles ferment à ce moment-là", estime-t-elle dans Le Parisien. Déjà vu par 11.000 personnes lors d’avant-premières, Aline finira par rencontrer son public. Mais quand ? Valérie Lemercier "ne se voit pas attendre" un an avant de présenter son œuvre. "Moi, j’aimerais bien que le film sorte le 23 décembre", glisse-t-elle, indiquant qu’elle s’en remettait "à ses producteurs et distributeurs pour le choix de la date de sortie".