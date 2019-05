Foals, Patti Smith… une programmation pointue pour le Cabaret Vert.

Les Anglais de Foals viendront défendre sur scène leur dernier et très réussi album "Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1". A noter aussi la présence Airbourne, Twenty One Pilots mais aussi Johnny Marr, l’autre tête pensante de The Smiths et les furieux Prophets of Rage. Le supergroupe compte des membres de Rage Against the Machine, de Public Enemy et de Cypress Hill. Il s’est formé en réaction à l’élection de Donald Trump.





La programmation du festival de Charleville-Mézières fait la part belle aux artistes grand public. Les incontournables de l’été seront bien évidemment de la partie : comme Gaëtan Roussel, Bernard Lavilliers, Angèle, son frère Roméo Elvis. Le Cabaret Vert n’oublie pas le rap non plus puisqu’il invite Orelsan, IAM, le jeune talent Koba LaD, le provocant Zola ou encore Caballero & JeanJass. Autre belle surprise, Ziggy Marley, le fils aîné de Bob Marley. Les mélomanes amoureux de musique indie pointue et indé pourront également profiter des concerts de Courtney Barnett, Israël Nash, Salut c’est cool, Oh Sees, ou encore Johnny Mafia.