"Folklore" : Taylor Swift se mue en conteuse dans un brillant album surprise

Taylor Swift dit avoir "versé tous ses coups de tête, ses rêves, ses peurs et ses pensées" dans ce disque entièrement composé et enregistré en plein confinement avec "quelques-uns de ses héros musicaux". Elle retrouve son collaborateur de longue date Jack Antonoff, découvre Aaron Dessner qui a collaboré sur 11 des 16 titres de Folklore, et écrit à quatre mains avec Bon Iver "qui a été assez gentil pour chanter avec" elle. Leur duo, Exile, est une merveille sur les retrouvailles fortuites de deux anciens amants après une rupture. Habituée à s'inspirer de ses expériences personnelles, la chanteuse de 30 ans se mue cette fois-ci en conteuse du récit de vie des autres. "A l'isolement, mon imagination est devenue folle et cet album en est le résultat, une collection de chansons et d'histoires qui ont afflué comme un courant de conscience. Prendre mon stylo était une manière de m'échapper dans la fantaisie, l'histoire et la mémoire", dit-t-elle.

"Un conte qui devient folklore se transmet dans un murmure, parfois même en chanson. Les lignes entre la fantaisie et la réalité s'estompent, les frontières entre la vérité et la fiction deviennent presque indiscernables", ajoute-t-elle pour expliquer le titre de son album. Alors Taylor Swift joue avec ce qu'elle raconte, allant jusqu'à lier ses morceaux entre eux. Les titres Cardigan, August et Betty seraient ainsi les trois versants d'un même triangle amoureux entre lycéens. Elle décrit les conséquences douloureuses de l'adultère (Illicit Affairs) et la difficulté à assumer ses erreurs pour aller de l'avant (This Is Me Trying). Elle puise dans l'expérience de son grand-père militaire (Epiphany) et de l'ancienne propriétaire fortunée de sa maison de Rhodes Island (The Last Great Americain Dynasty).