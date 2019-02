Folle journée de Nantes : à la découverte de l'harmonie de Cholet

Un festival de musique classique se joue à Nantes jusqu'au dimanche 3 février 2019. Depuis quelques mois, l'harmonie de Cholet se prépare pour "la Folle journée 2019". L'harmonie est composée de musiciens amateurs de tous âges et d'un chef d'orchestre professionnel. L'enjeu pour le groupe est de se faire plaisir pour pouvoir faire plaisir au public.



