Fontaine, la sculpture "pissante" qui débarque à Nantes, est-elle la version féministe du Manneken-Pis ?

Cette œuvre en grès de 3 mètres de haut, imaginée par l’artiste Elsa Sahal, est constituée d’un assemblage de coraux, d’oursins et de coquillages au-dessus desquels trône deux jambes… et un sexe féminin qui se soulage dans le bassin en contrebas.

C’est dans ce cadre que les fontaines de la place Royale, en centre-ville accueilleront une sculpture sobrement baptisée "Fontaine". Œuvre de l’artiste française Elsa Sahal, elle a été installée pour la première fois lors de la Fiac 2012, dans le Jardin des Tuileries à Paris. On a également pu la voir à l'Hôtel Dieu à Toulouse et à la Maison Rouge à Paris.

"C’est une figure pissante, dont le titre est un pied de nez à l’urinoir de Marcel Duchamp", explique Elsa Sahal sur le site de manifestation. "Dans le flux continu du jet d’urine, il y avait l’idée que les petites filles aussi peuvent pisser dru, loin, et continûment (…) Il y avait un caractère manifeste dans cette sculpture qui est peut-être la plus narrative, la plus bavarde et la plus féministe que j’ai pu faire."