"Fourmi", le nouveau film réalisé par Julien Rappeneau

"Fourmi" est le nouveau film de Julien Rappeneau. Le long métrage raconte l'histoire d'un petit garçon qui fait croire qu'il a été recruté par un club de foot anglais. Son but est de redonner le sourire à son père alcoolique et dépassé. Un film qui mêle à la fois l'humour et l'émotion. Au casting, on trouve François Damien et Maleaume Paquin dans les rôles respectifs du papa et du fils. A découvrir dans les salles obscures le 4 septembre 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.