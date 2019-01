"Frais", "redite"... L'avis des premiers spectateurs de "Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?"

Tourné au printemps dernier entre Chinon et Paris, le film de Philippe De Chauveron a été écrit bien avant le mouvement social qui secoue la France depuis novembre. Reste que certaines répliques et situations sont savoureuses, au regard des événements récents. On pense notamment à la séquence où Charles reproche à ses gendres de vouloir quitter la France alors qu’en bons bobos parisiens, ils ont forcément voté Macron. "Après le mauvais film des Gilets jaunes aux Champs-Elysées, celui-là est bien meilleur !", ironise Raymond, 75 ans.





La joyeuse bande de "Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?" aurait-elle le secret pour réconcilier les Français dans une période difficile ? "Le Grand débat, les polémiques… C’est vrai que j’avais besoin de sortir de l’ambiance qui règne en ce moment", explique Paola, 62 ans, venue découvrir le film de bon matin avec sa fille, Audrey. "Si c'est réussi ? On avait le sourire du début à la fin, alors ça veut tout dire !", résument-elles en choeur.