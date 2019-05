Francofolies de la Rochelle : valeurs sûres et découvertes

Populaire. C’est la ligne directrice et artistique revendiquée depuis toujours par les Francofolies de la Rochelle depuis sa création en 1985 par Jean-Louis Foulquier. Pour son édition 2019, le festival ne déroge pas à la règle et propose une programmation qui fait la part belle à la chanson et à la variété française. Et ça envoie du lourd.





Du 10 au 14 juillet, Zazie, Jean-Louis Aubert, Gaëtan Roussel, Cœur de Pirate, Renan Luce, Aya Nakamura, Alain Chamfort, Benabar, Boulevard des Airs ou encore Christine and the Queen se succéderont sur la grande scène de l’esplanade Saint-Jean d’Acre ou le Théâtre de la Coursive. Et c’est -M- qui ouvrira le bal. Matthieu Chedid revêtira le costume de son double musical pour défendre sur scène son dernier album, encensé par la critique, Lettre Infinie. Cette année, les Francofolies innovent également en mettant le métal à l’honneur, notamment avec Mass Hysteria, Ultra Vomit et Pogo Car Crash Control programmé à la Sirène.