Frédéric François au Grand Rex pour ses 50 ans de carrière

JT 13H - Frédéric François fête cette année 2019 ses 50 ans de carrière. Pour l'occasion, le chanteur sort un nouvel album intitulé "Juste un peu d'amour".

C'est devant un public conquis que Frédéric François a chanté ses plus grands tubes au Grand Rex, à Paris. Avec plus de 40 millions de disques vendus et 85 disques d'or, le "chanteur de l'amour" connaît un succès depuis cinq décennies. Sa réussite, il le doit surtout à ses parents. "J'ai beaucoup d'admirations pour ce couple", s'est confié l'artiste. Il doit aussi sa carrière à son public dont la complicité est sans faille.