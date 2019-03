Frédéric François fête ses 50 ans de carrière

Cela fait cinquante ans que Frédéric François fait battre les cœurs des Français avec ses chansons. Cinquante belles années durant lesquelles il a enchaîné les tubes. En tout, il a raflé 83 disques d'or pour 41 millions d'albums vendus. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. Pour célébrer ce cinquantenaire, Frédéric François sort un nouvel album de douze titres, "Juste un peu d'amour", sur lequel il a travaillé deux ans.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.