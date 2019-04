Frida Kahlo reprend vie au Théâtre Marigny

Féministe avant l'heure et femme de caractère, Frida Kahlo est un symbole de liberté et de sexualité qui a inspiré de nombreux ouvrages mais aussi des pièces de théâtre. Actuellement au Théâtre Marigny, se joue "Frida Ki Allo", une adaptation théâtrale des grands moments de la vie de Frida, inspirée de ses journaux et des livres écrits sur elle. Le spectacle allie théâtre et création technique. Un travail réalisé par un couple grec qui a monté sa propre compagnie de théâtre à Athènes.



