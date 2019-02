Gad Elmaleh accusé de plagiat : Yann Moix fait une comparaison plutôt osée

"C’est un manque de respect non pas pour le public. Le public il s’en fiche, on lui donne à rire, il rit", poursuit l’écrivain, très en verve sur le plateau de Thierry Ardisson. "Ce n’est pas un manque de respect pour le plagié. Pour le plagié, c’est un honneur. Non, c’est un manque de respect pour soi-même. C’est reconnaître tout d’un coup qu’on n’est rien du tout. Et que l’autre est tout, finalement."





Pour Yann Moix, "le plagiat, c’est la jalousie + le vol +, l’impuissance + l’indignité, la paresse + le mensonge". Et vlan ! "Mais le plagiaire finit toujours par croire que ce qu’il a volé est de lui, assure-t-il (…) Gad Elmaleh reste quand même un génie. Parce qu’il parvient à ne faire rire que lui-même... avec l’humour des autres." N'en rajoutez plus !