"Ghostbusters" : 35 ans après son père, Jason Reitman rouvre la chasse aux fantômes

Rien n’a filtré, ou presque, du scénario que l'auteur de "Juno" et "In the air" a écrit avec Gil Kenan ("Monster House"). Des sources proches de la production affirment toutefois que le réalisateur serait à la recherche de quatre acteurs ados – deux garçons et deux filles plus précisément. Pourraient-ils jouer les petits-enfants des personnages du premier film ? Et ceux-ci apparaîtront-ils à l’écran ?