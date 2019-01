"Glass" au top du box-office : Shyamalan a-t-il réussi son plus beau twist depuis "Sixième Sens" ?

Si vous n’êtes pas encore allé avoir "Glass", ne lisez pas la suite. Sinon, ne venez pas vous plaindre ensuite… Vous êtes prêt ? Dans la dernière partie du film, Elijah et Kevin parviennent à s’évader de l’hôpital psychiatrique où ils ont été enfermés par leur psy, le Dr Ellie Staple (Sarah Paulson), avant d’être rattrapés par David. Dans la bagarre, Kevin tue Elijah en lui assénant un coup fatal dans la cage thoracique. Quelques instants plus tard, les membres d’une société secrète abattent Kevin… et noient David sous les yeux de son fils, abasourdi comme sans doute la moitié des spectateurs dans les salles !





Pendant tout le film, Elijah a fait miroiter un affrontement spectaculaire au sommet de la tour ultramoderne qui s’apprête à être inaugurée à Philadelphie. Une ruse de Shyamalan destinée à détourner notre attention du "vrai" dénouement. Sans qu’on s’en aperçoive, le personnage incarné par Samuel L. Jackson avait fait installer des caméras qui ont filmé la mise à mort des trois personnages. Et les a envoyées sur les réseaux sociaux, révélant au monde entier l’existence des superhéros.