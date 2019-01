Glenn Close et Lady Gaga lauréates ex-aequo aux Critics Choice Awards : et si ça arrivait aux Oscars ?

Sur le tapis rouge, les deux comédiennes ont pris la pose avec leurs deux trophées. Une image similaire serait-elle possible dans un mois et demi, lors des Oscars ? La situation s'est déjà produite six fois dans l'histoire de la plus prestigieuse des cérémonies. Deux fois seulement dans les catégories sacrant les meilleurs acteurs. En 1932, Fredric March ("Dr Jekyll et Mr Hyde") et Wallace Beery ("Le Champion") sont repartis bras dessus bras dessous. Rebelote en 1969, il y a tout juste 50 ans.