James Bond : Idris Elba s'amuse (encore et toujours) des rumeurs en posant avec Daniel Craig

Il tweete plus vite que son ombre. Surtout quand il s'agit de moquer les bruits insistants qui font de lui le prochain James Bond. Idris Elba a de nouveau dégainé son smartphone, dimanche 6 janvier, lors des Golden Globes où il a retrouvé l'interprète actuel de l'espion britannique. L'acteur anglais a pris la pose avec Daniel Craig avant de partager le selifie sur ses réseaux sociaux. La légende du cliché ? "Bizarre..." L'histoire ne dit pas ce que les deux hommes se sont racontés.





On sait juste qu'Idris Elba a remis deux prix avec Taylor Swift lors de la cérémonie et a soutenu sa fille Isan Elba, chargée d'apporter les trophées sur scène pendant toute la soirée. Daniel Craig était lui venu accompagner son épouse Rachel Weisz, nommée dans la catégorie "meilleure actrice dans un second rôle".