Lady Gaga en larmes, un hommage à Satan et une loufoque demande en mariage : ce qu'il ne fallait pas rater des Golden Globes 2019

Les premières minutes d'une cérémonie de remise de prix sont cruciales. Surtout pour ses hôtes. La lourde tâche de faire rire un Hollywood marqué par l'affaire Weinstein est revenue cette année à Sandra Oh et Andy Samberg, dont l'alchimie a eu un peu de mal au démarrage. Le duo a tenté quelques vannes sur certains des artistes présents, avec un tempo malheureusement trop marqué par la vitesse de leur prompteur. Leur monologue d'ouverture a passé la seconde en intégrant Jim Carrey, installé au milieu des acteurs de cinéma alors qu'il était nommé pour une série. Invitée à s'asseoir quelques tables plus loin, la star de "Kidding" a fait le show. Offrant à Twitter une large quantité de mèmes à réutiliser tout au long de l'année.





On retiendra également la dernière intervention de Sandra Oh, lors de laquelle elle n'a pu contenir son émotion. "J'ai voulu être là ce soir pour regarder ce public et être témoin de ce moment de changement. Je ne me leurre pas. L'année prochaine pourrait être différente et elle le sera probablement, mais là maintenant, ce moment est vrai. Croyez-moi, c'est vrai parce que je te vois, et je te vois aussi, tous ces visages du changement. Et maintenant, tout le monde le verra aussi", a-t-elle déclaré, louant la diversité parmi la liste des nommés cette année, marquée par la présence de "Black Panther" et "Crazy Rich Asians".