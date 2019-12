"Les Misérables" et "Portrait de la jeune fille en feu" : la France doublement représentée aux Golden Globes 2020

La saison des récompenses est ouverte à Hollywood. La liste des nominés pour la 77e cérémonie des Golden Globe Awards, qui sera diffusée le 5 janvier prochain sur NBC, a été dévoilée ce lundi matin sur Facebook . Avec une et même deux (très) bonnes surprises pour le cinéma français puisque deux films primés par la critique et le public y seront représentés : "Les Misérables" du réalisateur Ladj Ly , qui met en lumière une photographie réaliste et touchante de la banlieue parisienne, et "Portrait de la jeune fille en feu" de la cinéaste Céline Sciamma , axé sur l'amour au féminin dans une époque classique.

Au-delà du cinéma hexagonal, parmi les favoris, on retrouve le film "Marriage Story" avec Scarlett Johansson, arrivé en tête des nominations avec une sélection dans six catégories au total. Le thriller historique politico-mafieux de Martin Scorsese, "The Irishman", arrive, lui, juste derrière avec cinq nominations, tout comme le dernier Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood".