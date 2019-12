Réalisatrices snobées par les Golden Globes : "C'est décevant", juge Greta Gerwig

"Nous ne votons pas en fonction du genre, nous votons en fonction des films et de leur mérite", a expliqué au même média Lorenzo Soria, président de la HFPA. Loin de nous l'envie de lui retourner son argumentaire, mais 2019 a vu certains de ses meilleurs films dirigés par des femmes. Comme "Queens" avec Jennifer Lopez, réalisé par Lorene Scafaria, et "Les Filles du Docteur March", réalisé par Greta Gerwig. "Evidemment que c'est décevant", a réagi cette dernière pour LCI jeudi 12 décembre à propos de l'absence de réalisatrices dans la liste des nommés, sans jamais parler de son cas personnel.

"Plus que tout, je suis très heureuse que les Golden Globes aient honoré le magnifique travail de Saoirse Ronan et d'Alexandre Desplat. Ils le méritent", a-t-elle ajouté. La comédienne irlandaise de 25 ans concourt pour le Globe de la meilleure actrice pour son rôle de Jo, tandis que le compositeur français multi-récompensé est nommé pour sa musique qui habille cette nouvelle adaptation du classique de la littérature américaine de Lisa May Alcott.

"Mais je dois aussi dire que beaucoup de films de qualité ont été réalisés par des femmes cette année. Je suis très reconnaissante qu'ils existent. Donc est-ce que j'aimerais qu'on leur lance quelques statuettes ? Bien sûr ! Et j'espère que ça arrivera. Mais je crois que ce qui est prometteur, c'est que le travail a été magnifiquement fait et il continuera à être fait", a-t-elle conclu à propos de ses consoeurs.

En 2020, cinq blockbusters majeurs - dont quatre films de super-héros - seront réalisés par des femmes : "Birds of Prey" par Cathy Yan (19 février), "Mulan" par Niki Caro (25 mars), "Black Widow" par Cate Shortland (29 avril), "Wonder Woman 1984" par Patty Jenkins (3 juin), et "Eternals" par Chloés Zhao (4 novembre). Pas nécessairement de quoi les emmener aux Oscars mais suffisant pour rappeler aux patrons des studios qu'elles sont là. Et qu'elles comptent bien rester en place.