Grâce à "Parasite", 1.500 familles mal logées vont recevoir une aide du gouvernement sud-coréen

"En écrivant ce film, j’éprouvais moins de la colère que de la tristesse", nous avait confié Bong Joon-ho l’an dernier à Cannes, au lendemain de la projection de "Parasite". "On vit dans une société où le fossé entre les riches et les pauvres devient sans cesse plus prononcé. Et ce qui me rend le plus triste, c’est qu’il s’agit d’un problème qui ne sera jamais résolu de mon vivant." A l'époque, il n'imaginait sans doute pas que son film allait permettre d'améliorer (un peu) les choses.

Palme d'or sur la Croisette, "Parasite" a depuis rencontré un succès monstre. Tourné pour un budget dérisoire de 11 millions de dollars, il a rapporté plus de 235 millions de dollars à travers dans le monde, tandis qu'il raflait tous les prix, ou presque, avec en point d'orgue 4 Oscars dont celui du meilleur film. Ce vendredi, il est en lice pour le César du meilleur film étranger lors de la cérémonie qui se déroulera à la salle Pleyel, à Paris.