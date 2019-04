Grand orgue : quand Notre-Dame devient un studio d'enregistrement

Olivier Latry, organiste attitré de Notre-Dame de Paris, a fait le pari osé d'enregistrer un album de Jean-Sébastien Bach sur l'orgue de la célèbre cathédrale. Ce disque, il l'espère, va faire entendre autrement la musique du compositeur allemand. Mais aussi faire connaître les possibilités de cet orgue monumental qui peut produire tous les instruments d'un orchestre avec ses 8 000 tubes et ses 115 boutons.



