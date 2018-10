Grand Palais : Miró aux multiples facettes

En partenariat avec LCI, le Grand Palais ouvre ses portes jusqu'au 4 février 2019 pour une rétrospective chronologique consacrée à Joan Miró. L'artiste, qui voulait "assassiner la peinture", s'inspirait notamment du fauvisme, du surréalisme et du cubisme. C'était également un peintre poète qui écrivait beaucoup sur ses toiles et qui illustrait les poèmes de ses amis. Bien qu'il ait été traité de simpliste, Miró a complètement maîtrisé les règles de l'art avant de les violer, selon Jérôme Neutres, directeur du développement au Grand Palais. Entre réalisme, créativité, humour, jeu et provocation, les 150 œuvres du peintre catalan exposées nous font découvrir plusieurs facettes de sa personnalité.



