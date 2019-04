Grenouille, erreur de traduction et Macarena : les super-héros de "X-Men : Dark Phoenix" ont fait le show à Paris

"Je veux travailler dans tous les genres et c'est quelque chose que je n'avais pas encore fait", dit-elle plus sérieusement pour justifier de sa présence au casting de ce blockbuster. Elle évoque aussi "le groupe incroyable de gens et d'amis avec qui elle voulait collaborer", dont James McAvoy avec qui elle a déjà tourné "The Disappearance of Eleanor Rigby" en 2013 et avec qui elle vient de finir "Ça, chapitre II". Alors forcément entre deux prises, elle a joué des tours à son collègue. C'est le réalisateur qui le raconte : "Avec Sophie, elle a demandé aux techniciens qui s'occupaient des câbles rattachés aux acteurs de faire danser la Macarena à James. Et ils ont mis la chanson en fond sonore".